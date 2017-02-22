В Таганроге задержали банду наркоторговцев





22 февраля в Таганроге задержали банду наркоторговцев. Двое мужчин и две женщины организовали сеть по распространению наркотиков. Злоумышленники искал клиентов через интернет и продавали им запрещенные вещества.

- Полицейские и бойцы ОМОН задержали четырех злоумышленников,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В их квартирах устроили обыск и нашли восемь полимерных пакетов с наркотиками.



На задержанных злоумышленников завели уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств». За это преступление им грозит до двадцати лет тюрьмы.