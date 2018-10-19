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В Таганроге психически нездоровый мужчина забросал прохожих петардами

В Таганроге психически нездоровый мужчина забросал прохожих петардами
Фото: Mash
В Таганроге мужчина устроил переполох, забросав местных жителей петардами. Инцидент произошёл днём 22 октября на улице Шило.

Таганрожец из окна своей квартиры бросал петарды, которые взрывались прямо под ногами прохожих. Местные жители вызвали полицию. Через несколько минут правоохранители и скорая помощь подъехали к дому.

Дебоширом оказался 42-летний горожанин, состоявший на учёте в психдиспансере. Мужчину задержали и доставили в медучреждение.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

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