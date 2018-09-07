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В Таганроге пройдут исторические реконструкции, посвященные Крымской войне

В Таганроге пройдут исторические реконструкции, посвященные Крымской войне
В Таганроге пройдут исторические реконструкции, посвященные Крымской войне. Выступления состоятся на Пушкинской набережной в течение трех дней - 5, 6, 7 октября.

В первый день, 5 октября, зрители смогут увидеть реконструкцию военного быта. Также можно стать участником городского квеста.

6 октября состоится главное событие – бой англо-французского десанта и защитников Таганрога. Кроме того, гости смогут посетить экскурсию в музее истории и культуры Приазовья.

Торжественное закрытие фестиваля реконструкций пройдет 7 октября.

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