В Таганроге пройдут исторические реконструкции, посвященные Крымской войне
В Таганроге пройдут исторические реконструкции, посвященные Крымской войне. Выступления состоятся на Пушкинской набережной в течение трех дней - 5, 6, 7 октября.
В первый день, 5 октября, зрители смогут увидеть реконструкцию военного быта. Также можно стать участником городского квеста.
6 октября состоится главное событие – бой англо-французского десанта и защитников Таганрога. Кроме того, гости смогут посетить экскурсию в музее истории и культуры Приазовья.
Торжественное закрытие фестиваля реконструкций пройдет 7 октября.