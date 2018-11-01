В Таганроге пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым



В Таганроге 11-летнего Мариуса Негру нашли живым. 31 октября школьник покинул учебное заведение и бесследно пропал.



Розыск ребенка продолжался почти три дня. В поиске приняли участие полицейские и волонтеры из объединения «Лиза Алерт». По словам матери Мариуса, раннее у ее сына диагностировали синдром бродяжничества. Это значит, что ребенок может внезапно уйти из дома без причины.



К вечеру 2 ноября стало известно, что мальчик найден живым. Его мама сообщила, что Мариус сам пришел домой.

