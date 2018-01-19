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В Таганроге пропала 41-летняя мать несовершеннолетнего мальчика

В Таганроге пропала 41-летняя мать несовершеннолетнего мальчика
В Таганроге пропала 41-летняя мать несовершеннолетнего мальчика. О Наталье Колыхаловой ничего не известно со 2 октября 2017 года.

Как рассказала подруга пропавшей, Виктория, женщина регулярно исчезает на длительное время. После исчезновения ее находили в больнице с ножевым ранением или в полиции, однако на такой срок женщина пропала впервые. У Натальи есть 11-летний сын, который ждет ее дома.

На вид разыскиваемой - примерно 40 лет. Рост - около 155 сантиметров. У нее карие глаза. На левом бедре есть шрам от ножевого ранения.

Если кому-то известна информация о местонахождении Натальи, просьба сообщить по телефону: 8-908-190-37-33.

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