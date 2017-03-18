В Таганроге продают котельную за 100 млн. руб.





В Таганроге продают котельную за 100 млн. руб. Объявление о продаже необычного лота появилось на одном из популярных сайтов. В тексте сказано, что объект завода «Красный котельщик» обеспечивает теплом больше сотни домов города.



Автор объявления пишет, что котельная представляет собой помещение свободного назначения площадью почти пять тысяч квадратных метров с оборудованием, которое находится в удовлетворительном состоянии и 13,6 километрами теплотрасс.



При этом объект на улице Ленина действительно принадлежит заводу «Красный Котельщик», а автор рекламного поста выступает посредником, сообщает DonDay-Taganrog.ru. Продавец уточняет, что цена не окончательная и возможен торг.



Причины решения продать объект неизвестны. Не понятно также, будет ли котельная и дальше отапливать дома. А между тем, проблемы с отоплением в Таганроге случаются часто: из-за аварий без тепла остаются множество домов, больниц и детсадов.