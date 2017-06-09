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В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора

В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора

В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора. Мужчина украл мобильный телефон сотрудницы, который находился в комнате для отдыха персонала.

Девушка обратилась в полицию. Вскоре вора удалось найти и задержать. Им оказался 33-летний житель Семикаракорского района, остановившийся в отеле.
- Ранее он был судим за незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчина задержан. Телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице.

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