В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора





В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора. Мужчина украл мобильный телефон сотрудницы, который находился в комнате для отдыха персонала.



Девушка обратилась в полицию. Вскоре вора удалось найти и задержать. Им оказался 33-летний житель Семикаракорского района, остановившийся в отеле.

- Ранее он был судим за незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Мужчина задержан. Телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице.