В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора
В Таганроге постоялец гостиницы обокрал администратора. Мужчина украл мобильный телефон сотрудницы, который находился в комнате для отдыха персонала.
Девушка обратилась в полицию. Вскоре вора удалось найти и задержать. Им оказался 33-летний житель Семикаракорского района, остановившийся в отеле.
- Ранее он был судим за незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Мужчина задержан. Телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице.