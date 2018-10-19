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В Таганроге под иномаркой провалился асфальт

В Таганроге под иномаркой провалился асфальт
В Таганроге иномарка ушла передними колёсами в яму в асфальте. Дорожный инцидент произошёл утром 23 октября на пересечении улиц Дзержинского и Толбухина.

Водитель легковушки заехал на часть дороги, где был провал, засыпанный щебнем. Машина оказалась в ловушке. Ранее в этом месте образовалась яма. Поблизости как раз работала спецтехника, которая ликвидировала провал.

Владельцу автомобиля ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи спасателей. Последние вместе с ещё несколькими мужчинами с помощью нехитрого приспособления вызволили легковушку из плена.

В Таганроге под иномаркой провалился асфальт

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