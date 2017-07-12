В Таганроге осудят бывшего инспектора ДПС за взятку в 15 тыс рублей



В Таганроге осудят бывшего инспектора ДПС за взятку в 15 тысяч рублей. Бывший правоохранитель обвиняется по статье «Получение взятки».



По версии прокуратуры Ростовской области, в начале мая страж порядка остановил подвыпившего водителя иномарки на улице Большой бульварной и потребовал от него 15 тысяч за непривлечение к административной ответственности. Во время передачи денег сотрудник был арестован правоохранителями.



- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. – отметили в надзорном ведомстве.