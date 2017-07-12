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В Таганроге осудят бывшего инспектора ДПС за взятку в 15 тыс рублей

В Таганроге осудят бывшего инспектора ДПС за взятку в 15 тыс рублей
В Таганроге осудят бывшего инспектора ДПС за взятку в 15 тысяч рублей. Бывший правоохранитель обвиняется по статье «Получение взятки».

По версии прокуратуры Ростовской области, в начале мая страж порядка остановил подвыпившего водителя иномарки на улице Большой бульварной и потребовал от него 15 тысяч за непривлечение к административной ответственности. Во время передачи денег сотрудник был арестован правоохранителями.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. – отметили в надзорном ведомстве.

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