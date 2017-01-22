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В Таганроге неизвестные угнали и сожгли «ВАЗ-21099»

В Таганроге неизвестные угнали и сожгли «ВАЗ-21099»

В Таганроге неизвестные угнали «ВАЗ-21099», припаркованный возле дома в Северном районе города. Автомобиль пропал 22 января.
«Сегодня ночью угнали машину, закатанную с голубой пленкой на лобовом стекле, без номера впереди и без переднего бампера. Наутро нашли ее сгоревшую, не доезжая до Греческих рот», - написал в соцсети владелец машины Илья Чашкин.

Молодой человек просит всех, кто стал свидетелем угона или что-либо знает об угонщиках связаться с ним.

«Помогите, пожалуйста! В долгу не останусь», - пообещал хозяин сожженного автомобиля.

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