В Таганроге нашёлся пропавший неделю назад пенсионер





В Таганроге нашёлся пропавший неделю назад 82-летний Сергей Кириллович Шмалько. Вечером 27 июня пенсионер вышел из своего дома на улице Жуковского и не вернулся.



Найти пожилого мужчину удалось только спустя неделю, 2 июля, на одной из улиц города. Сергей Кириллович с трудом передвигался с помощью костыля.



Как рассказали обнаружившие его прохожие, пенсионер не понимал, где находится, и не мог вспомнить, где живет.

Пожилому таганрожцу помогли вернуться домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.