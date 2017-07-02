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В Таганроге нашёлся пропавший неделю назад пенсионер

В Таганроге нашёлся пропавший неделю назад пенсионер

В Таганроге нашёлся пропавший неделю назад 82-летний Сергей Кириллович Шмалько. Вечером 27 июня пенсионер вышел из своего дома на улице Жуковского и не вернулся.

Найти пожилого мужчину удалось только спустя неделю, 2 июля, на одной из улиц города. Сергей Кириллович с трудом передвигался с помощью костыля.

Как рассказали обнаружившие его прохожие, пенсионер не понимал, где находится, и не мог вспомнить, где живет.
Пожилому таганрожцу помогли вернуться домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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