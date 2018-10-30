В Таганроге на берегу залива нашли мёртвого дельфина-мутанта



На берегу Таганрогского залива нашли мёртвого дельфина-мутанта. Фото необычного существа опубликовал в соцсети житель Таганрога 1 ноября.



Общими очертаниями морской обитатель напоминает черноморскую морскую свинью, или, как чаще её называют, азовку. Однако привычный цвет этих маленьких дельфинов тёмно-серый. Иногда встречаются альбиносы. Животное, выброшенное на берег, имеет бурый окрас. Кроме того, его хвост непривычной вытянутой узкой формы.



Не исключено, что обнаруженный таганрожцем дельфин – ещё детёныш. Точнее смогут сказать только специалисты.



Добавим, что это далеко не первый случай, когда в Таганроге на берегу залива находят мёртвых азовок. Местные жители связывают это с плохой экологией Азовского моря.



Напомним, что черноморский подвид морской свиньи относится к редкому уменьшающемуся в численности подвиду. Он занесён в Красную книгу.