Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге на берегу залива нашли мёртвого дельфина-мутанта

В Таганроге на берегу залива нашли мёртвого дельфина-мутанта
На берегу Таганрогского залива нашли мёртвого дельфина-мутанта. Фото необычного существа опубликовал в соцсети житель Таганрога 1 ноября.

Общими очертаниями морской обитатель напоминает черноморскую морскую свинью, или, как чаще её называют, азовку. Однако привычный цвет этих маленьких дельфинов тёмно-серый. Иногда встречаются альбиносы. Животное, выброшенное на берег, имеет бурый окрас. Кроме того, его хвост непривычной вытянутой узкой формы.

Не исключено, что обнаруженный таганрожцем дельфин – ещё детёныш. Точнее смогут сказать только специалисты.

Добавим, что это далеко не первый случай, когда в Таганроге на берегу залива находят мёртвых азовок. Местные жители связывают это с плохой экологией Азовского моря.

Напомним, что черноморский подвид морской свиньи относится к редкому уменьшающемуся в численности подвиду. Он занесён в Красную книгу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.