В Таганроге ищут без вести пропавшего мужчину



В городе Таганроге ищут 44-летнего мужчину. 29 июля Николай Мищенко ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. О его местонахождении ничего не известно более двух недель.



По словам жены Николая, ее мужу на вид - 40 лет, он худощавого телосложения, рост - 170-175 сантиметров. Среди особых примет – татуировка на груди в виде орла.



В день исчезновения Николай был одет в синюю рубашку-поло с желтой вставкой, бриджи голубого цвета и черные сандалии.

Всех, кто видел Николая, просят позвонить по номеру: 8 (863) 463-23-21.