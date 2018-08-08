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В Таганроге ищут без вести пропавшего мужчину

В Таганроге ищут без вести пропавшего мужчину
В городе Таганроге ищут 44-летнего мужчину. 29 июля Николай Мищенко ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. О его местонахождении ничего не известно более двух недель.

По словам жены Николая, ее мужу на вид - 40 лет, он худощавого телосложения, рост - 170-175 сантиметров. Среди особых примет – татуировка на груди в виде орла.

В день исчезновения Николай был одет в синюю рубашку-поло с желтой вставкой, бриджи голубого цвета и черные сандалии.
Всех, кто видел Николая, просят позвонить по номеру: 8 (863) 463-23-21.

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