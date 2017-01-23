В Таганроге два брата грабили офисы микрозаймов
В Ростовской области задержали братьев, подозреваемых в разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций.
Мужчины совершили четыре ограбления в Таганроге. Угрожая сотрудникам расправой, они забирали деньги. В общей сложности было похищено более 50 тыс. руб.
- Задержаны два жителя села Натальевка,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Один из них - 35-летний мужчина, был ранее судим за грабежи и убийство, второй, 46-летний - за хулиганство и умышленное повреждение имущества.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».