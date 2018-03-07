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В Таганроге десяток трамваев приостановили движение из-за неправильно припаркованного автомобиля

В Таганроге десяток трамваев приостановили движение из-за неправильно припаркованного автомобиля
В Таганроге образовалась пробка из десятка трамваев. Причиной стала припаркованная в неположенном месте иномарка.

Местом встречи трамваев стала улица Александровская. Белая иномарка стояла едва ли не на трамвайных путях. По словам очевидцев, автоледи бросила машину и ушла по своим делам. Движение электротранспорта оказалось парализовано.

За это время на улице успел образоваться затор из десятка стоящих друг за другом трамваев.

В Таганроге десяток трамваев приостановили движение из-за неправильно припаркованного автомобиля

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