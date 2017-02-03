В Таганроге будут судить женщину, которая с пособником убила собственного дедушку





В Таганроге под суд пойдёт местная жительница, которая вместе с сообщником убила своего 83-летнего дедушку.



В феврале 2016 года обвиняемая склонила своего сожителя к убийству пенсионера. Ночью преступники проникли в квартиру престарелого мужчины в Таганроге на улице Циолковского. Зная, что он из-за возраста не сможет оказать сопротивление, мужчина нанес ему удар тяжелым предметом по голове, а затем задушил. После этого обвиняемые украли награды, медали и личные вещи убитого, 350 тыс. руб. наличными и скрылись. Их задержали в городе Морозовске.

- Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения,- рассказали в пресс-службе следственного управления по Ростовской области.- Мужчина обвиняется в разбое, убийстве и незаконном приобретении государственных наград. Его сожительница - в разбое, пособничестве в убийстве и незаконном приобретении наград.



Преступники заключены под стражу.