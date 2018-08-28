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В Таганроге 2 сентября начинаются съемки фильма «По законам военного времени»

В Таганроге 2 сентября начинаются съемки фильма «По законам военного времени»

Таганрог снова стал съёмочной площадкой. С 1 сентября здесь начнут снимать третий сезон фильма «По законам военного времени».

На время съёмочного процесса в городе ограничат движение. Так, 2 сентября с 6 до 22 часов нельзя будет проехать по улице Александровской на участке от переулка Смирновского до переулка Гоголевского.
При этом ограничения не распространяются на общественный транспорт. Автобусы будут работать в обычном режиме.
Для съёмок картины организаторы арендовали военную технику и другие атрибуты эпохи у Донского военно-исторического музея.

Добавим, что художественный фильм «По законам военного времени» - военно-исторический детектив режиссера Максима Мехеды. Действие картины происходит летом 1941 года. Немцы наступают на Киев, советская армия пытается дать отпор врагу, но в её рядах неспокойно.

В одной из частей киевского укрепленного района во время боя были застрелены трое красноармейцев. Погибшие - политрук Дмитрий Сомов и двое пулеметчиков. Среди солдат возникают слухи о диверсионных группах. Их усиливает пополнение рядов солдат окруженцами.

Заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский (Максим Дрозд) поручает расследование этого дела опытному следователю Ивану Рокотову (Евгений Воловенко) и молодому юристу Светлане Елагиной (Екатерина Климова). Чтобы докопаться до истины, Рокотову и Елагиной предстоит наладить отношения и преодолеть ряд разногласий. Мирский тем временем будет вести собственное расследование, чтобы разоблачить шпионскую организацию, давно действующую в Киеве.

Отметим, что предыдущие части киноленты снимали на Украине. За время съемок было задействовано 100 объектов в разных местах Украины, в том числе в Бердичеве и Черновцах.

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