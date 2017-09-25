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В Таганрог вернётся картина Василия Поленова, вывезенная в годы войны

В Таганрог вернётся картина Василия Поленова, вывезенная в годы войны
«Пруд с ветлами» Василия Поленова возвращается в Таганрог. Картина была вывезена из страны во время Великой Отечественной войны.

26 сентября в немецком городе Киле прошла церемония передачи картины «Пруд с ветлами» художника Василия Поленова в Таганрогский музей-заповедник.

Василий Поленов написал полотно в 1881 году. До середины войны картина хранилась в Таганроге. На долгие годы картина бесследно исчезла. Первое упоминание о ней появилось только в 1959 году, когда она была выставлена на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. С 1975 года работа украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году её купила федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн для художественного музея Киля.

В 2015 году во время ревизии произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933-1945 годы, картина была обнаружена. Сотрудники донского музея, используя сохранившиеся редкие материалы, уникальные фотографии, смогли доказать, что «Пруд с ветлами» был вывезен из Таганрога немецкими солдатами в 1943 году.

В ближайшее время картина вернётся в Таганрог.

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