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В сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за Ростов

В сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за Ростов
В Ростове поисковики отряда «Миус-фронт» обнаружили солдата, в сумке которого находился фотоаппарат с плёнкой.

Останки покоились на линии Ростовского оборонительного рубежа, практически в городской черте. Погибший был политруком, скончавшимся от пулевого ранения в голову. Он остался лежать в окопе, вырытом ростовчанами осенью 1941 года. Рядом с ним, в небольшой стрелковой ячейке, лежала полевая офицерская сумка. Внутри поисковики нашли фотоаппарат Leica Camera AG .
- В фотоаппарате находилась фотопленка Kodak AG в хорошем состоянии, - рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт». - Судя по всему, в одной из специальных лабораторий её удастся проявить и отпечатать фотографии.

Поисковики предполагают, что они смогут увидеть кадры боёв за Ростов 1941 года или фотографии донской столицы периода начала Великой Отечественной войны.
- Такие кадры чрезвычайно редки, слишком мало фотографировались в 1941 году, - отметили в отряде. - Именно поэтому находка представляет особый интерес для всех, кто изучает историю Второй мировой войны.

В сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за РостовВ сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за РостовВ сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за РостовВ сумке погибшего солдата нашли фотоаппарат с кадрами боёв за Ростов

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