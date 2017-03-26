В суд передано уголовное дело сотрудника ДПС, вымогавшего взятку 500 тыс. руб. на трассе М-4 «Дон»





В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки, и его знакомого.



В марте 2016 года старший инспектор взвода № 5 ДПС ГИБДД № 2 и его знакомый – житель города Миллерово остановили на трассе М-4 «Дон» грузовик ДАФ. Водитель фуры перевозил алкоголь. Во время проверки документов и досмотра товара полицейский сказал шофёру, что продукция не отвечает требованиям безопасности, а также имеет поддельные акцизные марки. Решить вопрос беспрепятственного проезда полицейский предложил за 500 тыс. руб. Для перевода денег он дал номер банковской карты своего знакомого. Водитель грузовика перечислил оговоренную сумму, после чего обратился с заявлением в отдел собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.

- Инспектор ДПС был уволен из органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе донского главка. - По собранным оперативниками службы собственной безопасности материалам в отношении него Миллеровским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством».



В отношении подельника полицейского завели дело по статье «Посредничества во взяточничестве». В настоящий момент расследование уголовных дел завершено. Во время следствия инспектор ДПС находился под стражей, его знакомый – под домашним арестом.