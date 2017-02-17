В суд передано громкое дело о разбойном нападении на депутата гордумы Валерия Левченко





В суд передано уголовное дело о разбойном нападении на депутата Ростовской-на-Догу городской Думы, владельца строительной компании «Кристина» Валерия Левченко.



На скамье подсудимых оказался один из пятерых нападавших - 27-летний Александр Мартынов. Безработный спортсмен утверждал, что имеет звание мастера спорта, но в ходе следствия эти данные не подтвердились.

- Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника преступной группы, совершившего разбойное нападение на депутата Городской Думы Ростова-на-Дону и его семью, - рассказал старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО, старший советник юстиции Владимир Пушнов.



Напомним, наглое преступление произошло 5 мая 2015 года. Ночью пятеро мужчин в масках ворвались в дом 55-летнего Валерия Левченко в центре Ростова. В это время депутат и его семья уже спали. Грабители, угрожая предметами, похожими на пистолеты, связали супругов и двух несовершеннолетних детей и начали избивать главу семьи. Налётчики требовали сказать, где лежат деньги. Злоумышленники предполагали, что в доме бизнесмена есть крупная сумма наличности. Угрожая супруге и детям, бандиты заставили выдать деньги и ценности. Их добычей стали около 200 тыс. руб. и эксклюзивные ювелирные украшения с драгоценными камнями. Всего ценностей было похищено на сумму около 12 млн руб.



В ходе следствия также выяснилось, что Александр Мартынов уже был судим за кражу.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, - добавили в Управлении Генпрокуратуры РФ в ЮФО.