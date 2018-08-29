В суд передано дело ростовчанина, убившего 52-летнюю женщину после ночи любви





В Ростове в суд передано дело мужчины, убившего и расчленившего после ночи любви 52-летнюю Викторию Прохорову.



В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что судебное заседание запланировано на 11 сентября.



Напомним, жестокое убийство произошло в январе 2018 года. 34-летний Сергей Зубарев познакомился с 52-летней Викторией Прохоровой в одном из баров города. Они немного выпили и решили продолжить общение у мужчины дома, в ЖК «Акварель». После ночи, проведённой вместе, Сергей предложил Виктории отношения.



Однако женщина призналась, что у неё есть муж и расставаться с ним она не собирается. От этих слов ростовчанин пришёл в ярость. Он накинулся на Викторию и жестоко избил её. В этот момент Сергей ещё находился под действием алкоголя. Оставив женщину, лежащую на полу без сознания, он отправился спать. Когда молодой человек проснулся и понял, что убил новую знакомую, он решил избавиться от тела.



Купив в ближайшем магазине мусорные пакеты, мужчина разрезал тело, расфасовал по мешкам и выбросил их в Темерник.



Родные начали искать Викторию на следующий же день. Они обратились в полицию. Вскоре правоохранителям удалось восстановить события вечера, после которого пропала женщина, и выйти на Сергея Зубарева. Во время допроса ростовчанин во всём сознался.



Добавим, что полностью тело женщины так и не удалось найти. В реке обнаружили только его части.