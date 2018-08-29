Авторизация

Регистрация


  • USD 68.08
  • EUR 79.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В суд передано дело ростовчанина, убившего 52-летнюю женщину после ночи любви

В суд передано дело ростовчанина, убившего 52-летнюю женщину после ночи любви

В Ростове в суд передано дело мужчины, убившего и расчленившего после ночи любви 52-летнюю Викторию Прохорову.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что судебное заседание запланировано на 11 сентября.

Напомним, жестокое убийство произошло в январе 2018 года. 34-летний Сергей Зубарев познакомился с 52-летней Викторией Прохоровой в одном из баров города. Они немного выпили и решили продолжить общение у мужчины дома, в ЖК «Акварель». После ночи, проведённой вместе, Сергей предложил Виктории отношения.

Однако женщина призналась, что у неё есть муж и расставаться с ним она не собирается. От этих слов ростовчанин пришёл в ярость. Он накинулся на Викторию и жестоко избил её. В этот момент Сергей ещё находился под действием алкоголя. Оставив женщину, лежащую на полу без сознания, он отправился спать. Когда молодой человек проснулся и понял, что убил новую знакомую, он решил избавиться от тела.

Купив в ближайшем магазине мусорные пакеты, мужчина разрезал тело, расфасовал по мешкам и выбросил их в Темерник.

Родные начали искать Викторию на следующий же день. Они обратились в полицию. Вскоре правоохранителям удалось восстановить события вечера, после которого пропала женщина, и выйти на Сергея Зубарева. Во время допроса ростовчанин во всём сознался.

Добавим, что полностью тело женщины так и не удалось найти. В реке обнаружили только его части.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.