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В суд направлено уголовное дело в отношении главы Усть-Донецкого поселения Ростовской области

В суд направлено уголовное дело в отношении главы Усть-Донецкого поселения Ростовской области

В Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении главы администрации Усть-Донецкого городского поселения Геннадия Аксенова.

По версии следствия, глава обязал нескольких жителей поселка изготовить и установить три лавочки с навесами рядом с парком имени Петра и Февронии. За это он обещал разрешить им торговлю цветами на этих объектах. На установку малых архитектурных форм из своего кармана дончанам пришлось потратить более 321 тысячи рублей.
- Кроме того, глава поселения брал с граждан, обратившихся в администрацию Усть-Донецкого городского поселения с заявлениями о выдаче разрешения на торговлю цветами, деньги из расчета 500 рублей за день торговли, - рассказали в прокуратуре Усть-Донецкого района. - При этом средства граждане перечисляли на указанные им счета ИП и ООО, с которыми у администрации поселения были договорные отношения и задолженность за оказанные ранее услуги.

Таким образом, гражданами было перечислено 28 500 рублей, которые пошли на погашение имевшихся задолженностей.

В настоящее время уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» направлено в суд для рассмотрения.

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