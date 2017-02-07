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В станице Старочеркасской пройдет главная Масленица Дона

В станице Старочеркасской пройдет главная Масленица Дона

В станице Старочеркасской 26 февраля пройдет главное масленичное гулянье Дона. Конец зимы и начало весны будут отмечать в Старочеркасском музее-заповеднике.

Торжественное открытие праздника состоится в 13:00. В программе областной Масленицы выставка-ярмарка «Город мастеров», которая будет проходить с 12:00 до 17:00.

В 13:00 начнется выступление фольклорных, вокальных и музыкальных коллективов области, работа сценических и игровых площадок. Чуть позже начнется казачья дискотека «Эх, разгуляй!».

В рамках праздника пройдет конкурс на лучшее чучело «Чудо Масленица».

Вечером состоится прощание с Масленицей и торжественное сжигание чучела.

Гостей праздника будут развлекать народными забавами, песнями и играми, масленичным хороводом, угощать блинами с ароматным чаем.

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