В станице Старочеркасской пройдет главная Масленица Дона





В станице Старочеркасской 26 февраля пройдет главное масленичное гулянье Дона. Конец зимы и начало весны будут отмечать в Старочеркасском музее-заповеднике.



Торжественное открытие праздника состоится в 13:00. В программе областной Масленицы выставка-ярмарка «Город мастеров», которая будет проходить с 12:00 до 17:00.



В 13:00 начнется выступление фольклорных, вокальных и музыкальных коллективов области, работа сценических и игровых площадок. Чуть позже начнется казачья дискотека «Эх, разгуляй!».



В рамках праздника пройдет конкурс на лучшее чучело «Чудо Масленица».



Вечером состоится прощание с Масленицей и торжественное сжигание чучела.



Гостей праздника будут развлекать народными забавами, песнями и играми, масленичным хороводом, угощать блинами с ароматным чаем.