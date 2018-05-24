Авторизация

Регистрация


  • USD 61.67
  • EUR 72.12
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Советском районе Ростова полмиллиона рублей потратят на «лежачих полицейских»

В Советском районе Ростова полмиллиона рублей потратят на «лежачих полицейских»
В Советском районе Ростова-на-Дону полмиллиона рублей потратят на «лежачих полицейских». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 498 460 рублей. Деньги выделят из бюджета донской столицы.

В техническом задании указано, что новые дорожные преграды появятся на проспекте Стачки возле дома № 202. Также искусственные неровности установят около школы № 60 на Коммунистическом, 48/4. Элементами проезжей части оборудуют дорогу возле домов № 34/1, № 29 и № 35.

Также исполнитель очистит территорию от мусора, запечатлит объекты на фото или видеокамеру до и после монтажа.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.