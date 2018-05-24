В Советском районе Ростова полмиллиона рублей потратят на «лежачих полицейских»



В Советском районе Ростова-на-Дону полмиллиона рублей потратят на «лежачих полицейских». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 498 460 рублей. Деньги выделят из бюджета донской столицы.



В техническом задании указано, что новые дорожные преграды появятся на проспекте Стачки возле дома № 202. Также искусственные неровности установят около школы № 60 на Коммунистическом, 48/4. Элементами проезжей части оборудуют дорогу возле домов № 34/1, № 29 и № 35.



Также исполнитель очистит территорию от мусора, запечатлит объекты на фото или видеокамеру до и после монтажа.