В соцсетях появилось видео из самолета, который не вылетал из Ростова более пяти часов



В соцсетях появилось видео из самолета, который не вылетал из Ростова более пяти часов. 3 марта многие самолеты задерживались, вылетая из Платова. Причиной казуса стал ледяной дождь, обрушившийся на донской регион.



Один из пассажиров рейса DP104 Ростов - Москва снял на видео то, что происходило в салоне самолета, задерживающегося на пять часов.



- Люди сидели более пяти часов в самолёте. Объявляют, что не взлетают по причине погодных условий, однако другие самолёты садятся и взлетают, - прокомментировал ситуацию автор видео.



Часть пассажиров после очередного объявления пилота стала выходить из себя. Люди попросту не верили, что это именно из-за ледяного дождя. Будучи уверенными, что причина – неполадки в самолете, они стали требовать высадить их. Пассажиры жаловались на голод и холод, а также на то, что опоздали на важные мероприятия.



Спустя пару часов самолет все же поднялся в воздух. Тем не менее часть пассажиров борт все-таки покинула, выражая свое недовольство.