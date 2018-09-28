В Смоленской области планируют установить памятник ростовчанам, погибшим на войне
В Смоленской области планируют установить памятник ростовчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Проект монумента собираются выбрать с помощью конкурса.
В 1941 году на территории Соловьиной переправы пали в бою солдаты 38-й Морозовско-Донецкой стрелковой дивизии. Ценой своей жизни они остановили наступление немецкой армии.
Сейчас инициаторы проекта собираются объявить конкурс на лучший проект будущего монумента. Памятник создадут и установят за счет пожертвований неравнодушных граждан.