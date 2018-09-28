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В Смоленской области планируют установить памятник ростовчанам, погибшим на войне

В Смоленской области планируют установить памятник ростовчанам, погибшим на войне
В Смоленской области планируют установить памятник ростовчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Проект монумента собираются выбрать с помощью конкурса.

В 1941 году на территории Соловьиной переправы пали в бою солдаты 38-й Морозовско-Донецкой стрелковой дивизии. Ценой своей жизни они остановили наступление немецкой армии.

Сейчас инициаторы проекта собираются объявить конкурс на лучший проект будущего монумента. Памятник создадут и установят за счет пожертвований неравнодушных граждан.

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