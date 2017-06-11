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В следственный изолятор Таганрога пытались передать сгущёнку с наркотиками

В следственный изолятор Таганрога пытались передать сгущёнку с наркотиками

В СИЗО-2 Таганрога пытались передать сгущёнку с наркотиками. Запрещённые вещества в продукте обнаружила служебная собака.

Внимание пса привлекла посылка, которую 41-летний таганрожец собирался передать гражданину, обвиняемому в краже.
- Сотрудниками СИЗО при досмотре продуктовой передачи с участием собаки нарко-розыскного профиля в пакете со сгущенным молоком были обнаружены капсулы в количестве 50 штук, предположительно, наркотического содержания, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции № 3 Таганрога. В настоящее время проводится проверка.

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