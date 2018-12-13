В Следственном комитете рассказали подробности убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой



Следственный комитет России обнародовал подробности убийства 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой.



По данным следствия, 16 октября подозреваемый увидел Маргариту в микрорайоне «Суворовском», сидящей на лавочке.



Мужчина снял куртку, скрутил ее и набросил на шею девушке. Затем он оттащил девушку в углубление в земле в 20 метрах от лавочки. Там он изнасиловал, а потом убил ее.



В процессе расследования была установлена причастность подозреваемого, 37-летнего жителя Ростова, ещё к двум убийствам. В 2000 году он расправился с 32-летней женщиной, в 2001 - с 16-летней девушкой.



Кроме того, он сознался в убийстве несовершеннолетней, которое он также совершил в 2001 году.



В настоящее время задержанному предъявлено обвинение по трём статьям «Убийство, двух и более лиц, сопряженное с изнасилованиями», «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния».



Следствие продолжается. Проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.