Авторизация

Регистрация


  • USD 67.39
  • EUR 78.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В СИЗО Шахт пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками

В СИЗО Шахт пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками

В следственный изолятор города Шахты пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками. Попытка передачи запрещённых веществ в СИЗО была предотвращена 27 августа.
- При досмотре передачи, предназначенной одной из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета (предположительно, наркотического содержания), спрятанные ухищренным способом, в средствах гигиены, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

По данному факту начата проверка.

В СИЗО Шахт пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.