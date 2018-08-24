В СИЗО Шахт пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками





В следственный изолятор города Шахты пытались пронести наркотики в коробке с женскими прокладками. Попытка передачи запрещённых веществ в СИЗО была предотвращена 27 августа.

- При досмотре передачи, предназначенной одной из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета (предположительно, наркотического содержания), спрятанные ухищренным способом, в средствах гигиены, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



По данному факту начата проверка.



