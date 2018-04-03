В СИЗО Шахт передали пасхальный кулич с телефоном





В следственный изолятор № 4 города Шахты передали пасхальный кулич с сюрпризом. Запрещенные предметы обнаружили 5 апреля.



Внутри выпечки при досмотре сотрудники режимного учреждения нашли сотовый телефон, сим-карту и зарядное устройство. Продуктовая передача предназначалась обвиняемому в хранении наркотиков.



В этот же день спустя два часа ещё в одной посылке с продуктами в шоколадных конфетах нашли сим-карты и адаптер микро CD.

- По данным фактам проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. - Материалы будут переданы в мировой суд Шахт.