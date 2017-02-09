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В СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуня

В СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуня

В СИЗО Ростова пытались передать телефон, спрятанный в бутылке шампуня.

Мобильное устройство сотрудники следственного изолятора № 5, расположенного на улице Тонельной, обнаружили 9 февраля.
Мобильник находился в посылке, которую жительница станицы Мичетинской Зерноградского района собиралась передать на имя одного из обвиняемых по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- В тот же день в исправительную колонию № 2 Ростова-на-Дону неустановленным лицом был совершен переброс, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. - Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на охраняемой территории два свертка с 14 мобильными телефонами.

По данным фактам проводятся проверки.

В СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуняВ СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуняВ СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуня

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