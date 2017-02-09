В СИЗО Ростова пытались передать телефон в бутылке шампуня





В СИЗО Ростова пытались передать телефон, спрятанный в бутылке шампуня.



Мобильное устройство сотрудники следственного изолятора № 5, расположенного на улице Тонельной, обнаружили 9 февраля.

Мобильник находился в посылке, которую жительница станицы Мичетинской Зерноградского района собиралась передать на имя одного из обвиняемых по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- В тот же день в исправительную колонию № 2 Ростова-на-Дону неустановленным лицом был совершен переброс, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. - Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на охраняемой территории два свертка с 14 мобильными телефонами.



По данным фактам проводятся проверки.



