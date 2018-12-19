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В школе Новочеркасска двое подростков распылили газовый баллончик

В школе Новочеркасска двое подростков распылили газовый баллончик
Фото: Vladmuz.ru
Занятия в школе № 3 Новочеркасска утром в пятницу, 21 декабря, оказались сорваны. Учебный процесс прервали из-за угрозы отравления учеников и персонала газом.

Около 10 часов утра по учебному заведению распространился едкий удушающий запах. Преподаватели поспешили вывести школьников на улицу. Всех, кто находился в здании, эвакуировали, а на место прибыли полицейские и медики. Помощь врачей, к счастью, никому не понадобилась.
Вскоре правоохранителям удалось выяснить причину появления газа в стенах школы.
- Двое подростков распылили в помещении газовый баллончик, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Никто в результате инцидента не пострадал.

С 13-летними школьниками и их родителями провели профилактическую беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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