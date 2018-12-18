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В Шахтах возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей

В Шахтах возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей

В городе Шахты после массового отравления местных жителей возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, причиной заболевания стала водопроводная вода.
- На основании проведенных первичных исследований установлено, что причиной заражения шахтинцев стало использование в обиходе и принятие в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Напомним, что с 16 по 17 декабря в больницу Шахт госпитализированы 21 взрослый и 19 детей. Пациенты жаловались на плохое самочувствие, головокружение и рвоту. Поступившим больным был поставлен диагноз «норовирусная инфекция 2-го генотипа».
- В ходе расследования будут назначены и проведены необходимые экспертизы, установлены причины попадания инфекции в систему водоснабжения, - добавила Галина Гагалаева.

Следователи также установят должностных лиц водоснабжающей организации, ответственных за поставку воды населению. Расследование продолжается.

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