В Шахтах возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей





В городе Шахты после массового отравления местных жителей возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



По предварительным данным, причиной заболевания стала водопроводная вода.

- На основании проведенных первичных исследований установлено, что причиной заражения шахтинцев стало использование в обиходе и принятие в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Напомним, что с 16 по 17 декабря в больницу Шахт госпитализированы 21 взрослый и 19 детей. Пациенты жаловались на плохое самочувствие, головокружение и рвоту. Поступившим больным был поставлен диагноз «норовирусная инфекция 2-го генотипа».

- В ходе расследования будут назначены и проведены необходимые экспертизы, установлены причины попадания инфекции в систему водоснабжения, - добавила Галина Гагалаева.



Следователи также установят должностных лиц водоснабжающей организации, ответственных за поставку воды населению. Расследование продолжается.