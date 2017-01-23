В Шахтах пропали одноклассники – 15-летние девушка и парень





В городе Шахты Ростовской области попали одноклассники 15-летняя Александра Николаева и 15-летний Иван Гранкин.

Подростки ушли из дома 22 января и до сих пор о том, где они находятся ничего не известно.



Родители школьников обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавших ребят. Александре Николаевой на вид 16-18 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы до плеч, серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в синие брюки, серо-синее пальто, черные ботинки. С собой у девушки была спортивная сумка с вещами.



Ивану Гранкину на вид 15-16 лет, рост порядка 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы. Когда парень ушел из дома, на нем был черная куртка, синие брюки, темные кроссовки.



При себе у молодых людей были мобильные телефоны, но в настоящее время они выключены. Накануне пропажи ребята удалили свои страницы в соцсети.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александры Николаевой и Ивана Гранкина или видел их, просят позвонить по телефонам 23-69-48, 297-290, 297-238, 8-928-147-41-92, 8-909-423-13-07 или 02.



Напомним, в Ростовской области уже больше недели разыскивают 16-летнюю жительницу Гуково Диану Трянину. 15 января около девяти вечера она ушла из своего дома и до настоящего времени не вернулась.



