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В Шахтах приступили к проверке дома, где произошёл взрыв, на предмет дальнейшей эксплуатации

В Шахтах приступили к проверке дома, где произошёл взрыв, на предмет дальнейшей эксплуатации
В Шахтах, после завершения поисково-спасательной операции на месте взрыва бытового газа, приступили к обследованию всего здания.
Устойчивость конструкций дома проверят специализированные проектные организации.
- Специалисты получили доступ к обследованию конструктивов дома № 18, пятиэтажное здание рядом с домом, в котором произошёл взрыв, и первого подъезда самого дома № 16, - рассказал глава администрации Шахт Андрей Ковалев. - По результатам проверки можно будет понять, безопасно ли проживать во втором и третьем подъездах пятиэтажного дома и в первом подъезде девятиэтажного дома № 16.

Инструментальное обследование будет длиться порядка двух недель.

В настоящее время вокруг дома, где 14 января произошёл взрыв, натянута оградительная лента. Подъезд окружен стационарным ограждением.

Напомним, поисково-спасательная операция завершилась в 5 утра 16 января. В её результате были обнаружены тела всех пяти погибших.

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