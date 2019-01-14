В Шахтах приступили к проверке дома, где произошёл взрыв, на предмет дальнейшей эксплуатации



В Шахтах, после завершения поисково-спасательной операции на месте взрыва бытового газа, приступили к обследованию всего здания.

Устойчивость конструкций дома проверят специализированные проектные организации.

- Специалисты получили доступ к обследованию конструктивов дома № 18, пятиэтажное здание рядом с домом, в котором произошёл взрыв, и первого подъезда самого дома № 16, - рассказал глава администрации Шахт Андрей Ковалев. - По результатам проверки можно будет понять, безопасно ли проживать во втором и третьем подъездах пятиэтажного дома и в первом подъезде девятиэтажного дома № 16.



Инструментальное обследование будет длиться порядка двух недель.



В настоящее время вокруг дома, где 14 января произошёл взрыв, натянута оградительная лента. Подъезд окружен стационарным ограждением.



Напомним, поисково-спасательная операция завершилась в 5 утра 16 января. В её результате были обнаружены тела всех пяти погибших.