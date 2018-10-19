В Шахтах осудили главаря банды наркоторговцев



В городе Шахты вынесли приговор 24-летнему парню, организовавшему банду наркоторговцев. Его приговорили к 11,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры 22 октября.



Известно, что в 2015 году шахтинец организовал преступную группировку, в которую вошли 11 человек. Члены банды прятали в тайниках свертки с наркотиками, а затем сообщали заказчикам их местонахождение. Деньги за товар банда получала на мобильные кошельки.



Наркобанда просуществовала до начала 2018 года. За это время члены группы заработали на незаконном сбыте наркотиков около 40 миллионов рублей. Из этой суммы главарь банды легализовал более 17 миллионов.



В отношении 24-летнего шахтинца завели дело по статьям о создании преступного сообщества, незаконном сбыте наркотиков и незаконных финансовых операциях.



- Шахтинский городской суд признал организатора группы виновным. Он приговорен к 11,5 года колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.