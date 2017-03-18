В Шахтах осудили членов банды, ограбивших бизнесмена на стоянке на 6,5 млн руб.





В Ростовской области осудили членов преступной группировки, ограбивших предпринимателя на стоянке.



Как было установлено в суде, в августе 2015 года Степан Инвияев, его родственник Роман Ионанов и Алексей Целищев спланировали разбойное нападение на бизнесмена. В соответствии с распределёнными ролями, они следили за коммерсантом, выясняя его распорядок дня и маршрут движения.



В сентябре 2015 года подкараулив мужчину, преступники напали на него на автостоянке. Угрожая пистолетами Макарова, они украли у предпринимателя сумку с деньгами и ценностями на общую сумму 6,5 млн руб.

- Приговором суда обвиняемые осуждены к наказанию: Инвияев к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 30 тыс. руб., Ионанов - к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Целищева, заключившего досудебное соглашение, приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, Степан Инвияев и Роман Ионанов обвинялись по статье «Разбойное нападение, совершенное организованной группой в особо крупном размере, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, хранение наркотических веществ, незаконное завладение государственными номерами».