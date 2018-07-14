В Шахтах оглашен приговор застройщику, похитившему деньги дольщиков



Шахтинский городской суд вынес приговор недобросовестному застройщику. Руководитель нескольких строительных компаний Андрей Шмелев обвинен в хищении средств участников долевого строительства. Как сообщает прокуратура Ростовской области, подсудимому, в прошлом - депутату Шахтинской городской Думы, назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.



За период с 2013-го по 2016 год строительные компании, подконтрольные бизнесмену Андрею Шмелеву, не выполнили свои обязательства по 322 договорам долевого строительства, причинив имущественный вред как обманутым дольщикам (один только ООО «Новострой» «задолжал» гражданам больше 67 млн рублей), так и администрации г. Шахты: в результате незаконных действий застройщика бюджет города лишился 122 млн рублей.



В ходе судебного следствия установлено, что директор ООО «Шахтстрой» похитил свыше 46 млн рублей, принадлежавших участникам долевого строительства. Обманутые дольщики должны были получить квартиры не позднее 4-го квартала 2016 года, однако, по информации прокуратуры РО, застройщик даже не приступал к возведению жилых домов.



В числе пострадавших от преступных действий мошенника — 80 малоимущих граждан и 43 человека категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым застройщик должен был предоставить жилье еще в 2014 году.