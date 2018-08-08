В Шахтах на ремонт стадиона «Шахтер» выделили 675 миллионов рублей



На ремонт стадиона «Шахтер» в Шахтах направили 675 миллионов рублей. Городская администрация через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Деньги выделили из местного и областного бюджетов.



Из документации следует, что исполнителю нужно будет выполнить ряд работ. От обустройства основания фундамента до обустройства электросетей и благоустройства территории. Прописано, что реконструкция завершится в 2020 году.