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В Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работы

В Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работы
В многоэтажном доме в Шахтах, где произошёл взрыв бытового газа, завершены аварийно-спасательные работы. О завершении операции было объявлено 16 января в пять часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МЧС. Напомним, что для разборки завалов и поиска погибших привлекались более 600 человек и 150 единиц техники.
- Всего демонтировано 18 плит и множественных фрагментов объемом около 476 м куб., - рассказали в спасательном ведомстве.

Взрыв бытового газа произошёл на девятом этаже многоквартирного дома № 16 по улице Хабарова рано утром 14 января. В результате происшествия погибли пять человек, двое, в том числе двухлетний ребёнок, пострадали. Из-под завалов извлекли семь человек.

Всего в момент происшествия в подъезде находились 55 человек.

В Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работыВ Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работыВ Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работыВ Шахтах в доме, где произошёл взрыв газа, завершены спасательные работы

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