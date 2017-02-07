В Шахтах мужчина обокрал парикмахерскую и был пойман в охраняемом гараже по соседству





В Шахтах мужчина обокрал парикмахерскую. Злоумышленник вынес парикмахерские инструменты на сумму около восьми тыс.руб., а затем пробрался в соседний автомобильный гараж, оборудованный охранной сигнализацией. Инцидент произошел в микрорайоне Горняк.

- Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки,- рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.- В ходе осмотра территории они заметили мужчину, который пытался выбраться через разбитое окно из здания гаража. Когда мужчина увидел охрану, он снова скрылся в гараже. Для его задержания вызвали дополнительный наряд вневедомственной охраны.



Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».