В Шахтах митинг против повышения пенсионного возраста собрал более 500 человек



В городе Шахты в пятницу, 27 июля, прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию организовала партия «Справедливая Россия». Несмотря на сильную жару, на митинг собрались более 500 человек.



Первым перед собравшимися выступил руководитель шахтинской городской организации справороссов Михаил Луганцев. Ранее он провел одиночном пикете у здания городской думы.

- Нас ориентируют на Запад, но там люди живут по-другому, уровень жизни наш и их не сравним! Наш министр Силуанов, обещая прибавку к пенсии в одну тысячу рублей, не знает, что это такое! Его оклад, не поворачивается язык сказать, 1 миллион 700 тысяч рублей в месяц, это 75 тысяч рублей в день! Кто из нас видит такие деньги!? – обратился к собравшимся Луганцев.







Еще один пример, который привел Луганцев, зарплата руководителя пенсионного фонда России, который за 2017 год задекларировал доход в 1 миллион 300 тысяч. По словам спикера, он прошёл путь от рабочего до директора шахта. Но никогда разрыв между зарплатами обычных работяг и чиновников не был таким колоссальным как сейчас.

- И эти люди предлагают добавить тысячу рублей к пенсии в месяц! Каждый мужчина, выйдя на пенсию, после новой реформы потеряет около миллиона рублей! – заключил представитель партии справроссов.







Митинг проходил в то время, когда на улице стояла 38-градусная жара. Вначале акция была немногочисленной, на площади собрались около 100 человек. Но речи выступающих привлекали все больше и больше людей. Тема повышения пенсионного возраста волнует каждого, поэтому уже через полчаса после начала, на площади собрались более 500 человек.



К присутствующим обратился депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.

- Тяжело бороться с большинством единороссов в Законодательном собрании… Закон о повышении пенсионного возраста – «Людоедский». Я выступал и призывал только рассматривать законопроект, а не утверждать! Легче всего пойти по такому пути – взять и отобрать у народа, - считает Косинов.



Он призвал найти виновных, в том, что страна оказалась в таком положение, когда изыскивать средства на пенсии приходится за счёт самих пенсионеров. По мнению депутата, необходимо искать пути выхода из демографического кризиса, менять ситуацию, при которой большинство предпринимателей прячут доходы и не платят взносы в пенсионный фонд. Косинов также добавил, что президент Владимир Путин не говорил о том, что сбирается подписывать этот законопроект. Он пообещал изучить вопрос, посмотреть на реакцию россиян.

- Мы все – молодежь, взрослые и пенсионеры должны говорить «Опуститесь на землю, приезжайте в города Шахты, Гуково, Новошахтинск и посмотрите, что здесь нет тех, кто за пенсионную реформу, - продолжал Сергей Косинов.







Представитель справороссов добавил, что в Шахтах прошла первая акция против повышения пенсионного возраста. Её партийцы начали череду митингов, которые пройдут по всей Ростовской области.



Тем временем людей на площади становилось все больше. На сцену поднимались и обычные горожане. Выступавшие говорили о том, что решение о работе в преклонном возрасте принимали те, кто сидит в чиновничьих кабинетах, кто не знает и не представляет себе как стоять за станком или крутить баранку до 65 лет.







Итоги акции протеста подвел Михаил Луганцев. Он пообещал, что, если дончане не будут услышаны, партия организует повторный митинг через месяц, в начале сентября.

- Сегодня пришли порядка 500 человек, и если в следующий раз придет 5 тысяч, на нас обратят внимание, - заключил Луганцев.

Партиец озвучил резолюцию митинга, которая состояла из нескольких пунктов. Так, жители области выступают против повышения пенсионного возраста, требуют ввести прогрессивную шкалу налогообложения – богатые должны платить больше, вернуть льготы пенсионерам на услуги ЖКХ, увеличить пенсию в два раза с 1 января 2019 года.

- Деньги в стране есть, их много, но их разворовывают, они идут куда угодно - в Сирию, на Украину, но не россиянам, - уверен Михаил Луганцев.



Добавим, что в акции приняли участие не только шахтинцы, но и жители Батайска, Новошахтинска, Азова. Организаторы митинга считают, что правительство должно прислушаться к мнению народа, в противном случае подобные акцию будут проводиться постоянно, собирая все большее число людей.



