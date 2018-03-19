В Шахтах медики приняли роды прямо в машине скорой помощи





Фельдшер Елена Клинчаева и ее 21-летняя ученица Алла Галатова приняли роды прямо в машине скорой помощи.



Рано утром 20 марта медиков вызвала беременная жительница Шахт. 32-летняя девушка сообщила, что у неё начались схватки. Прибывших фельдшеров она встречала у подъезда дома. Не теряя времени, врачи положили её на носили и направились в роддом Шахт. По приезду оказалось, что медучреждение закрыто на мойку, пишет DonDay.ru Шахты. Было принято решение везти роженицу в Новочеркасск. Однако в пути стало ясно, что доставить девушку в больницу скорая не успеет. Остановив машину, медики приготовились принимать роды.

- Мы обработали руки антисептиком, надели перчатки, я стала ассистировать, - рассказала Алла Галатова. – Я всего полгода работаю в службе скорой помощи, и такой опыт у меня был впервые.



Алла внимательно слушала свою наставницу. Роды заняли порядка получаса. Но младенец появился на свет обвитый пуповиной. Крошка была вся синяя и не дышала. Медикам пришлось делать реанимационные процедуры. Им удалось помочь ребёнку. Его первый крик стал для всех облегчением.



Затем пришла очередь показать свое мастерство водителю – Николай Николаевич Тимофеев максимально быстро постарался доставить всю команду в больницу, так как состояние новорожденной было нестабильное.



В настоящее время мама и её дочка чувствуют себя хорошо. Они благодарны бригаде скорой помощи. Заведующий СМП Андрей Низкородов отметил молодую сотрудницу Аллу Галатову, которая не растерялась и показала себя частью команды. Для девушки этот случай стал своего рода боевым крещением.

