В Шахтах коммунальщики незаконно начислили долг за воду ветерану войны



Сотрудники Шахтинского филиала ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» незаконно начислили ветерану Великой Отечественной войны долг за воду.



Пожилой местный житель, инвалид второй группы, обратился в прокуратуру. Пенсионер попросил провести проверку правильности начисления платы за холодную воду на земельном участке с хозпостройками.



Во время проверки было установлено, что на участке расположены дом и хозяйственные постройки. Площадь строений составляет более 100 квадратных метров, остальная часть двора замощена, что отражено в техническом паспорте.

- Таким образом, в отсутствие поливной площади ГУП РО «УРСВ» по лицевому счету ветерана необоснованно начислило плату за услугу водоснабжения для использования земельного участка и расположенных на нем надворных построек в размере более 16 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



После представления Шахтинской прокуратуры в адрес руководства предприятия необоснованно начисленная задолженность была аннулирована.