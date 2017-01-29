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В Шахтах иномарка протаранила киоск: погибли два человека

В Шахтах иномарка протаранила киоск: погибли два человека

В городе Шахты в аварии погибли два человека. ДТП произошло 29 января около 2 часов ночи на улице Парковой.
- По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа Церато» не справился с управлением и допустил столкновение с киоском, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир от полученных травм скончались.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Шахтах иномарка протаранила киоск: погибли два человека

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