В Шахтах иномарка протаранила киоск: погибли два человека





В городе Шахты в аварии погибли два человека. ДТП произошло 29 января около 2 часов ночи на улице Парковой.

- По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа Церато» не справился с управлением и допустил столкновение с киоском, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир от полученных травм скончались.



По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



