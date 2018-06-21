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В Шахтах фанаты почтили память убитого рэпера XXXTentacion на мемориале солдатам ВОВ

В Шахтах фанаты почтили память убитого рэпера XXXTentacion на мемориале солдатам ВОВ
В Шахтах фанаты почтили память убитого рэпера XXXTentacion на мемориале солдатам ВОВ. Свою акцию поклонники творчества убитого исполнителя устроили в канун наступления немецких захватчиков на Советский Союз.

18 июня 20-летнего американского исполнителя Джасея Онфроя нашли в своей машине с несколькими пулевыми ранениями. Его доставили в больницу, однако парень впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Фанаты по всему миру устроили акции памяти любимому исполнителю. Некоторые из них были крайне шумными и граничили с вполне реальными нарушениями Административного, а иногда и Уголовного кодекса. Отличилась и Ростовская область.

Поклонники исполнителя устроили акцию памяти вечером 21 июня перед мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Они разложили фотографии рэпера и разрисовали асфальт мелками. А утром к памятнику пришли десятки горожан, чтобы почтить память погибших героев ВОВ.

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