В Сети появилось видео с прибывшим в Ростов «картонным» мексиканцем



Местные жители опубликовали в Интернете видеозапись с «картонным» мексиканцем, прибывшим в Ростов на матч с участием сборной Мексики. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Ставший знаменитым мексиканец отдыхал в одном из заведений донской столицы. Местные жители, которые узнали его, подошли и стали задавать вопросы, снимая его на камеру. Сначала иностранец ответил, что мужчина с кем-то его перепутал, а затем поспешил удалиться.



При этом сходство Хавьера на фото и видеозаписи нельзя не отметить.



Напомним, мужчину в Россию болеть за сборную Мексики не пустила жена. Тогда друзья Хавьера сделали его точную копию из картона, чтобы заочно быть рядом. Друзья мексиканца везде фотографировались и рассказывали историю мужчины. Когда его стали показывать по всем каналам, жена Хавьера сжалилась и позволила ему посетить матч, который пройдет 23 июня в 18 часов на «Ростов Арене».

