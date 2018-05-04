В Сети опубликовали отрывок из нового фильма Кирилла Серебренникова «Лето»



Отрывок из фильма «Лето» режиссера из Ростова Кирилла Серебренникова появился в Интернете. Фрагмент ленты о жизни рок-музыкантов в СССР появился 4 мая и уже собрал более 22 тысяч просмотров.



В ленте рассказывается о любовном треугольнике между солистом группы «Кино» Виктором Цоем, его приятелем, музыкантом Михаилом «Майком» Науменко и женой Майка - Натальей. Кстати, в роли Науменко в фильме снялся таганрожец Рома Зверь. Цоя изобразил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Российская актриса Ирина Старшенбаум получила роль Натальи.



Стоит отметить, что «Лето» покажут на Каннском кинофестивале. Он будет проходить во Франции с 8 по 19 мая. В прокат фильм выйдет 7 июня.



Напомним, съемки картины начались за месяц до задержания Серебренникова. 22 августа 2017 года ему было предъявлено обвинение в хищении 68 миллионов госсредств. Пока идет разбирательство, режиссер находится под домашним арестом.

