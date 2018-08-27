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В сентябре из Ростова запустят авиарейсы в Волгоград, Минеральные Воды и Грозный

В сентябре из Ростова запустят авиарейсы в Волгоград, Минеральные Воды и Грозный
Фото: Aviado.ru

Из Ростова в сентябре запустят три новых авиарейса. За час с небольшим из донской столицы можно будет долететь до Волгограда, Минвод и Грозного. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Платов.

Рейсы в Волгоград будут выполняться дважды в неделю по четвергам и субботам с 6 сентября. По расписанию, из Ростова самолёт будет вылетать в 20:30, а приземляться в Волгограде в 21:40. В обратном направлении вылет в 22:40, прибытие в донскую столицу в 23:50.

Прямое направление в Минводы начнут обслуживать с 16 сентября. Рейсы также будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. В 10:30 из Ростова с прибытием в Минеральные Воды в 11:30 и в 12:30 в обратном направлении с прибытием в Ростов в 13:30.

Улететь в Грозный из столицы Дона можно будет с 18 сентября по вторникам и субботам. Вылет из Ростова в 14:45, в обратном направлении в 17:10.

Рейсы обслуживает базовый перевозчик аэропорта Платов – авиакомпания «Азимут».

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