В сентябре из Ростова запустят авиарейсы в Волгоград, Минеральные Воды и Грозный



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Из Ростова в сентябре запустят три новых авиарейса. За час с небольшим из донской столицы можно будет долететь до Волгограда, Минвод и Грозного. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Платов.



Рейсы в Волгоград будут выполняться дважды в неделю по четвергам и субботам с 6 сентября. По расписанию, из Ростова самолёт будет вылетать в 20:30, а приземляться в Волгограде в 21:40. В обратном направлении вылет в 22:40, прибытие в донскую столицу в 23:50.



Прямое направление в Минводы начнут обслуживать с 16 сентября. Рейсы также будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. В 10:30 из Ростова с прибытием в Минеральные Воды в 11:30 и в 12:30 в обратном направлении с прибытием в Ростов в 13:30.



Улететь в Грозный из столицы Дона можно будет с 18 сентября по вторникам и субботам. Вылет из Ростова в 14:45, в обратном направлении в 17:10.



Рейсы обслуживает базовый перевозчик аэропорта Платов – авиакомпания «Азимут».